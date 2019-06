POL-Einsatz: 88045 Friedrichshafen/Strandbad Friedrichshafen – Medizinischer Notfall im Strandbad

Göppingen (ots) – Was zunächst wie ein Badeunfall aussah, war wohl

ein medizinischer Notfall. Eine 81jährige wollte am Dienstag,

18.06.2019, gegen 18:00 Uhr, an der Treppe im Strandbad ins ca. 18 °C

kühle Wasser steigen. Als sie hüfthoch im Wasser saß, sackte sie

plötzlich zusammen und drohte nach vorne ins Wasser zu rutschen.

Durch das beherzte Eingreifen eines Ersthelfers konnte sie noch

rechtzeitig aus dem Wasser gezogen und ein Untertauchen des Kopfes

verhindert werden. Nach erfolgreicher Reanimation wurde sie mit dem

Notarzt ins angrenzende Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Einsatz | Publiziert durch presseportal.de.