FW-EN: Einsatzreicher Dienstag für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots) – Am Dienstag, den 18.06.2019 wurde die Feuerwehr

Gevelsberg zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Los ging

es um 11:30 Uhr mit einem Greifvogel, der nach Aussage eines

Anwohners schon mehrere Stunden am gleichen Ort saß. Beim Eintreffen

der Einsatzkräfte hatte der Greifvogel aber schon das Weite gesucht.

Der Einsatz dauerte zehn Minuten. Weiter ging es um 11:40 Uhr in der

Gewerbestraße, hier hatte die automatische Brandmeldeanlage eines

Industriebetriebes auf Grund von Reinigungsarbeiten ausgelöst. Durch

Lüften des betroffenen Bereiches konnte auch dieser Einsatz nach 30

Minuten beendet werden. Alarmiert waren die hauptamtlichen Kräfte so

wie der Löschzug eins. Um 12:45 Uhr rückten die Hauptamtlichen Kräfte

mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Hagener Str. aus, hier

hatte sich eine Entenfamilie in einen Hinterhof verirrt. Die Familie

wurde eingefangen und an einem Nahegelegenen Bach wieder ausgesetzt.

Dieser Einsatz dauerte anderthalb Stunden. Um 13:00 Uhr rückten zwei

Bedienstete mit dem Gerätewagen Umweltschutz auf die Bundesautobahn

eins aus, dort hatte ein Fahrzeug einen Motor Platzer erlitten und

war liegen geblieben. Die austretenden Betriebsmittel wurden ab

gestreut und die Fahrbahn gereinigt. Der Einsatz war nach einer

Stunde für die Kollegen beendet. Gegen 15:30 Uhr wurden die

Hauptamtlichen Kräfte wieder mit dem Löschzug eins in die Wittener

Str. alarmiert, hier hatte es einen Zusammenstoß zwischen zwei

Personenkraftwagen gegeben wobei eine Person im Auto eingeklemmt sein

sollte. Vor Ort eingetroffen stellte sich heraus das beide Personen

die Fahrzeuge von alleine verlassen hatten. Die Batterien wurden

abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel wurden ab gestreut. Die

beiden Verletzten wurden von Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser transportiert, beide erlitten leichte Verletzungen. Der

Einsatz dauerte etwa anderthalb Stunden.

