POL-WAF: Warendorf. Kind mit Roller bei Verkehrsunfall verletzt.

Warendorf (ots) – Im Kreuzungsbereich der Straßen

Zumlohstraße/Blumenstraße in Warendorf kam es am Dienstag,

18.06.2019, um 16.16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw

und einem Kind auf einem Roller.

Der 85jährige Pkw-Fahrer aus Warendorf befuhr die Zumlohstraße in

Richtung Blumenstraße und hielt an dem dortigen Stopzeichen.

Zeitgleich befuhr ein 9jähriger Junge, ebenfalls aus Warendorf, mit

seinem Tretroller den Gehweg der Blumenstraße und wollte an der

besagten Kreuzung die Zumlohstraße überqueren. Da die Fahrbahn der

Blumenstraße frei war, fuhr der Pkw-Fahrer wieder an und wollte diese

überqueren. Ausgangs des Kreuzungsbereiches kam es dann zur Kollision

zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, da zu diesem Zeitpunkt der

Rollerfahrer bereits in Höhe des Gehweges seine Fahrt über die

Zumlohstraße fortgesetzt hatte. Bei der Kollision wurde der Junge auf

die Straße geschleudert und verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde

er in ein Krankenhaus gebracht.

