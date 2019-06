POL-WAF: Warendorf. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt.

Warendorf (ots) – Am Dienstag, 18.06.2019, um 17.15 Uhr, wurde in

Warendorf auf dem Münsterweg ein 71jähriger Radfahrer aus Warendorf

verletzt, als dieser an dem wartenden Pkw einer 31jährigen

Warendorferin vorbei fahren wollte. Die 31jährige hielt zu diesem

Zeitpunkt hinter einem geparkten Pkw, da sie dem Gegenverkehr Vorrang

gewähren wollte. Als sie wieder anfahren wollte, um ihre Fahrt

fortzusetzen, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, welcher sich

plötzlich neben ihrem Pkw befand. Der Radfahrer stürzte und zog sich

Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus

gebracht.

