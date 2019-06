POL-TUT: (Empfingen) Autofahrer streift anderes Fahrzeug auf der Autobahn

Empfingen (ots) – In der Montagnacht hat ein Autofahrer beim

Überholen auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart auf Höhe von

Empfingen einen Kleinlastwagen gestreift. Der Autofahrer

beschleunigte im Anschluss und fuhr davon. Bei dem Auto soll es sich

um einen dunklen Kombi mit Leverkusener Zulassung gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei ermittelt. Am Kleintransporter entstand durch den

Streifvorgang ein Schaden von 2.000 Euro.

