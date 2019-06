POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung (Nr. 2) der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 18.06.2019

Offenbach (ots) – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen –

Offenbach

(neu) Ein Ermittlungsrichter hat am Dienstagnachmittag dem Antrag

der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, stattgegeben

und wegen des Vorwurfs des Mordes die Untersuchungshaft gegen den 42

Jahre alten Mann angeordnet, der sich am Montagabend auf einer

Polizeiwache in Offenbach gestellt hatte. Er wurde im Anschluss an

die Vorführung umgehend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Wie bereits berichtet, wird dem Verdächtigen vorgeworfen, am 9.

Mai dieses Jahres in der Offenbacher Luisenstraße eine 44 Jahre alte

Frau in ihrem Wagen erschossen zu haben. Er hatte sich direkt nach

der Tat ins Ausland abgesetzt. Bei der richterlichen Vorführung am

Dienstag machte er keine Angaben zur Sache.

Die Ermittlungen dauern gleichwohl an.

Offenbach, 18.06.2019, Pressestelle, Rudi Neu

