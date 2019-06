POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) – Neckargerach: Vollsperrung wegen Brand

Wegen eines Brandes musste am Dienstagnachmittag die B 37 zwischen

Zwingenberg und Neckargerach voll gesperrt werden. Kurz vor 16 Uhr

bemerkte ein auf dieser Strecke fahrender Trucker, dass sein Anhänger

in Brand geraten war. Er schaffte es, so weit wie möglich rechts ran

zu fahren und den Anhänger abzukoppeln, bevor die Flammen auf das

Zugfahrzeug übergreifen konnten. Als die Feuerwehren eintrafen, stand

der Anhänger, auf dem sich eine Teerfördermaschine befand, in

Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die

Bevölkerung über die Medien gewarnt und aufgefordert, Türen und

Fenster geschlossen zu halten. Kurz vor 17 Uhr war das Feuer

vollständig gelöscht und die Sperrung konnte halbseitig aufgehoben

werden. Die Sperrung des Fahrstreifens, auf dem der Anhänger

abbrannte, wird gesperrt bleiben müssen, da durch die große Hitze der

Asphalt geschmolzen ist. Wie lange die Fahrbahnsanierung dauern wird,

ist unklar. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann die

Polizei derzeit noch nicht sagen.

