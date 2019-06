POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) –

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein im Zeitraum von Sonntagabend, 23.45 Uhr, bis Montagmittag,

12.30 Uhr, in der Ailinger Straße auf Höhe des Gebäudes Nr. 36

geparkter, weißer Volkswagen Passat mit Heilbronner Kennzeichen wurde

durch den Lenker eines unbekannten Pkw beim Ausparken gestreift und

beschädigt. Der an dem Passat entstandene Sachschaden beträgt etwa

1.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich

um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise

hierzu erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07571 104-0.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein am Montagvormittag im Zeitraum von 08.30 bis 11.30 Uhr auf dem

Parkplatz eines Fitnesscenters in der Teuringer Straße geparkter,

grauer Volkswagen Golf mit Friedrichshafener Kennzeichen wurde durch

einen unbekannten Pkw-Lenker an der hinteren rechten Fahrzeugseite

angefahren und beschädigt. Der an dem VW Golf entstandene Sachschaden

beträgt etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt

fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu

kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen,

Tel. 07571 104-0.

Friedrichshafen

Fahrradkontrollen an Unfallschwerpunkten

Fahrradkontrollen an bekannten Unfallschwerpunkten, die durch das

Polizeirevier Friedrichshafen am Montag im Zeitraum von 09.30 bis

15.30 Uhr im Stadtgebiet durchgeführt wurden, führten zur

Feststellung von insgesamt 68 Verstößen gegen

Straßenverkehrsvorschriften. Beanstandet wurden Rotlichverstöße, das

Befahren von Gehwegen, Benutzung von Mobiltelefonen und sonstigen

technischen Geräten, Nichtbenutzen von Radwegen und Befahren von

Fußgängerbereichen. Ein Fahrradfahrer gelangt zur Anzeige, weil er

Polizeibeamten gegenüber falsche Personalien nannte.

Friedrichshafen

Verkehrskontrolle

Die Überwachung der wegen Bauarbeiten gesperrten Kreuzung

Rotachstraße / Teuringer Straße / An der Steige am Montagvormittag im

Zeitraum von 07.45 bis 08.30 Uhr durch Beamte des Polizeireviers

Friedrichshafen führte zur Feststellung, dass eine Vielzahl von

Verkehrsteilnehmern die durch Verkehrszeichen beschilderte

Straßensperre missachteten und bei laufenden Bauarbeiten in die

Baustelle einfuhren. Die Beamten beobachteten mehrere Pkw-Lenker, die

aus den Fahrzeugen ausstiegen und Absperreinrichtungen zur Seite

schoben, um in die Baustelle einfahren zu können. Mehrere Pkw-Lenker

wendeten im Baustellenbereich, als sie die Kontrollstelle der Polizei

sahen. Gegen die festgestellten Pkw-Lenker wurden

Verwarnungsverfahren bei der Stadt Friedrichshafen eingeleitet.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Taxi

Ein betrunkener Fahrgast geriet in der Nacht zum heutigen Dienstag

gegen 04.00 Uhr in der Flugplatzstraße mit einem Taxifahrer in Streit

und schlug mit einer Bierflasche gegen die Heckscheibe des Taxis,

wodurch diese beschädigt wurde. Den Beamten des Polizeireviers

Friedrichshafen gelang es, die Situation zu beruhigen. Der 28-jährige

Fahrgast räumte die Beschädigung des Taxis ein. Der Sachschaden

beträgt etwa 800 Euro. Gegen den Fahrgast wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Friedrichshafen

Fahrzeugbrand

Der Brand eines Pkw auf dem Parkplatz der Ludwig-Dürr-Schule in

der Waggershauser Straße wurde der Polizei am heutigen Dienstag um

04.00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei befand sich das Fahrzeug in

Vollbrand. Nach Angaben des Geschädigten stand der Pkw bereits seit

mehreren Tagen unbewegt an seinem Standort. Die Brandursache ist

ungeklärt, eine vorsätzliche Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

Der Zeitwert des Ford Fiesta betrug etwa 5.000 Euro. Weiterer Schaden

entstand an einem Holzzaun, in dessen Bereich der Fiesta geparkt war.

Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen machten und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, zu melden.

Überlingen am Bodensee

Verkehrsunfall mit Verletzten

Der 79-jährige Lenker eines Mercedes-Benz befuhr am

Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Lippertsreuter Straße in

Richtung Stadtmitte und missachte am Kreisverkehr mit der Hochbild-

und der Hägerstraße die Vorfahrt des 69-jährigen Lenkers eines

Motorrollers, der mit seiner 64-jährigen Sozia von der Hochbildstraße

her in den Kreisverkehr eingefahren war und diesen nach links in

Richtung Hägerstraße verlassen wollte. Der Fahrer des Motorrollers

und die Sozia stürzten nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf

die Fahrbahn, der Motorroller hakte sich am Pkw des

Unfallverursachers ein und wurde noch einige Meter bis zum Endstand

mitgeschleift. Die beiden Zweiradfahrer trugen zwar Schutzhelme,

jedoch keine besondere Schutzkleidung und erlitten bei dem

Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Beide wurden durch den

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der an den beteiligten

Fahrzeugen entstandene Schaden beträgt etwa 4.500 Euro.

Salem

Arbeitsunfall

Zwei Schwerverletzte forderte der Sturz einer Arbeitsbühne von

einem Grundstück auf die Fahrbahn der Lippertsreuter Straße am

Montagmittag gegen 12.00 Uhr. Ein 80-jähriger Rentner und ein

34-jähriger Arbeiter nutzten die Hebebühne zur Durchführung von

Maler- und Verputzarbeiten. Beim Ausfahren der auf einem Anhänger

aufgebauten Hebebühne kippte der Anhänger seitlich und stürzte auf

die unterhalb verlaufende Straße. Der 34-jährige Arbeiter befand sich

hierbei auf der Hebebühne und wurde beim Absturz schwer verletzt.

Ebenfalls schwer verletzt wurde der 80-Jährige, der von der

umstürzenden Hebebühne erfasst wurde. Die Verunglückten wurden durch

den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht und dort in stationäre

Behandlung genommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt der

Polizeiposten Salem. Die Hebebühne wurde sichergestellt.

Markdorf

Verkehrsunfall mit Verletzten

Die 55-jährige Lenkerin eines BMW X1 befuhr am Montagnachmittag

gegen 16.30 Uhr die Planckstraße in Richtung Ortsmitte und überquerte

an der Kreuzung Zeppelinstraße / Planckstraße / Maybachstraße die

bevorrechtigte Zeppelinstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt

des auf der Zeppelinstraße in Richtung Friedrichshafen fahrenden,

51-jährigen Lenkers eines Porsche Cayenne, wodurch es auf der

Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die beiden Insassen des

Porsche Cayenne wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und

durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Klinikum gebracht. An den

beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa

40.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Owingen – Herdwangen

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker des Einsatzfahrzeuges eines Rettungsdienstes befuhr am

Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr auf einer Einsatzfahrt unter

Inanspruchnahme von Sonderrechten mit eingeschaltetem Blaulicht und

Martinshorn die Landesstraße 195 aus Richtung Owingen in Richtung

Herdwangen. Als er hierbei zwei Pkw und einen Omnibus überholte,

scherte der Lenker eines der beiden Pkw nach links aus, um ebenfalls

zu überholen. Hierbei kam es zu einer Gefahrensituation, die der

Lenker des Rettungsfahrzeugs durch eine Gefahrenbremsung und ein

Ausweichmanöver entschärfte. Hierbei kollidierte das Rettungsfahrzeug

mit einem Verkehrszeichen, wodurch am Rettungswagen ein Sachschaden

in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Der Lenker des ausscherenden

Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als

Unfallbeteiligter zu kümmern. Das Verkehrskommissariat

Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, ermittelt wegen unerlaubtem

Entfernen vom Unfallort und bittet Personen, die sachdienliche

Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher machen können,

sich dort zu melden.

