POL-ANK: Begrüßung der Bäderdienstbeamten in der Polizeiinspektion Anklam

Bereits seit 1992 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern den

Bäderdienst der Polizei. Hierbei geht es in erster Linie darum, allen

Besucherinnen und Besuchern unseres Bundeslandes den Aufenthalt so

sicher wie möglich zu machen. Dafür werden während der

Tourismussaison einige Dienststellen personell verstärkt. Die

Aufgaben der „Bäderpolizei“ erstrecken sich neben der polizeilichen

Begleitung von Veranstaltungen, der Suche nach Vermissten über die

Verkehrsregelung bis hin zur Unfallaufnahme in den Tourismusregionen.

Die Polizei legt hierbei auch großen Wert auf den direkten Kontakt

zwischen Polizei und Bürgern, weil so ein noch besseres Gespür für

die Lage bekommen werden kann und weil ein persönliches Gespräch

zwischendurch einfach dazugehört.

Heute am 18.06.2019 hat der Leiter der Polizeiinspektion Anklam,

Leitender Polizeidirektor Gunnar Mächler, insgesamt 21

Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V in

Heringsdorf zum diesjährigen Bäderdienst begrüßt. Diese werden bis

zum 09. September 2019 ihren Dienst auf der Insel Usedom (15 Beamte),

im Bereich des Greifswalder Bodden mit dem Seebad Lubmin (zwei

Beamte) und in der Haffregion (vier Beamte) verrichten. Herr Mächler

hatte bei der Begrüßung das neue Geländefahrzeug mit Elektroantrieb

für die Landespolizei vorgestellt, welches seit Anfang Juni und für

insgesamt vier Monate auf der Insel Usedom getestet wird. Darüber

hinaus haben die Polizistinnen und Polizisten bereits Vertreter der

Wasserrettung Kaiserbäder sowie deren Einsatzmittel und den

Wasserrettungshund „Jari“ kennengelernt.

