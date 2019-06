FW-MH: Neun verletzte Schulkinder durch Eichenprozessionsspinner

Mülheim an der Ruhr (ots) –

Um 11.25 Uhr wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Mülheim an der

Ruhr zu einem medizinischen Notfall zur Sportanlage Wenderfeld in

Mülheim Dümpten gerufen. Hier sollte sich ein Kind mit

Kreislaufbeschwerden befinden. Bei Eintreffen des Rettungswagens

stellte sich die Lage so dar, dass mehrere Kinder mit Luftnot und

Hautreizungen vorgefunden wurden. Vermutlich wurden die Symptome

durch so genannte Eichenprozessionsspinner ausgelöst. Aufgrund der

Rückmeldung an die Leitstelle, wurde auf das Einsatzstichwort auf

„Massenanfall von Verletzten“ erhöht und ein Großaufgebot an

Einsatzkräften zur Einsatzstelle entsandt.

Die verletzten Kinder wurden vor Ort durch zwei Notärzte, dem

leitenden Notarzt und den Besatzungen von mehreren Rettungsmitteln

gesichtet und behandelt. Insgesamt wurden drei Kinder einem

Krankenhaus zugeführt. Sechs weitere Kinder wurden in die Obhut der

Eltern und Lehrer übergeben, mit dem Hinweis ihren Hausarzt

aufzusuchen. Im weiteren Verlauf wurde die komplette Sportanlage

gesperrt und das Forstamt sowie Umweltamt über den Befall von

Eichenprozessionsspinner informiert.

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr war mit einem Löschfahrzeug, 13

Fahrzeugen des Rettungsdienstes, drei Notarzteinsatzfahrzeugen und

vier Führungsfahrzeugen vor Ort. Das Sportfest wurde aufgrund des

Einsatzes abgebrochen. Die Feuerwehr wurde bei diesem Einsatz vom

Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter Unfallhilfe, Malteser

Hilfsdienst und der Notfallseelsorge unterstützt. Der Einsatz war

gegen 13.30 Uhr beendet. (NKi)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr | Publiziert durch presseportal.de.