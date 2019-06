POL-PDLD: Landau, Neumühlgasse, 17.6.2019, 07.20 Uhr Verkehrsunfall mit geflüchtetem Radfahrer

Landau (ots) –

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.6.2019, gegen 07.20 Uhr, in

Landau in der Neumühlgasse. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die

schmale Gasse in vorgeschriebener Fahrtrichtung, als von der

Einmündung zur Weißquartierstraße ein männlicher Fahrradfahrer

einbog. Um eine Kollision mit der Radfahrer zu vermeiden, wich der

84-jährige nach links aus und fuhr in ein am Haus stehendes

Baugerüst. Während der unbekannte Fahrradfahrer flüchtete entstand am

Pkw ein Schaden in Höhe von 2000.–EUR. Die Höhe des Schadens am

Baugerüst konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.