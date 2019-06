ZOLL-BB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und des Zollfahndungsamtes Berlin- Brandenburg Größter Heroinaufgriff in Deutschland Zollfahndung stellt 670 kg Heroin sicher

Berlin (ots) –

Am 31.05.2019 konnte auf der A12 in Höhe Briesen ein aus Polen

kommender georgischer LKW mit 670 Kilogramm Heroin aus dem Verkehr

gezogen werden. Vorausgegangen war ein Hinweis der holländischen

Kollegen, die im Rahmen eines großen Ermittlungsverfahrens von der

Fahrt Wind bekommen hatten und die deutschen Sicherheitsbehörden in

Kenntnis setzten. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Frankfurt

(Oder) konnte den LKW schließlich ausmachen und einer ersten

Kontrolle unterziehen. Aufgrund des mit Zollplombe verschlossenen

Sattelaufliegers wurden die Kollegen der Kontrolleinheit Verkehrswege

(KEV) des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) zur Unterstützung

hinzugezogen. Diese brachten das Gespann zur Röntgenanlage, wo im

Unterbau des Aufliegers Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden.

Daraufhin wurde nach Entfernung der Zollplombe, das komplette

Fahrzeug einer intensiven manuellen Kontrolle unterzogen. Hierbei

konnten unter Kartons, mit türkischem Honig als Tarnware schließlich

532 Verpackungen mit jeweils 1,3 Kg Heroin festgestellt werden. Ab

diesem Zeitpunkt übernahmen die Ermittler des Zollfahndungsamtes

Berlin-Brandenburg die weiteren Ermittlungen vor Ort. Die

internationale Koordinierung wurde von den Kollegen des

Bundeskriminalamtes übernommen. Der 63 jährige türkische Fahrer des

Lastzuges behauptete bei der anschließenden Vernehmung keinerlei

Kenntnis von seiner brisanten Zuladung zu haben. Dieser Einschätzung

wollte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) allerdings nicht

folgen und beantragte Haftbefehl, der vom Amtsgericht Fürstenwalde

auch erlassen wurde. Das Heroin wurde zur weiteren Untersuchung ins

Bundeskriminalamt nach Wiesbaden gebracht. Die niederländischen

Kollegen ermitteln seit längeren gegen eine türkisch/niederländische

Tätergruppierung. Dabei konnten bereits 172 kg Heroin im Mai 2019 in

den Niederlanden sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen in

Abstimmung mit der niederländischen Polizei dauern an.

„Dieser Aufgriff zeigt, wie wichtig der Austausch und die

Zusammenarbeit der inländischen und europäischen Sicherheitsbehörden

geworden ist“, so Oliver Pampel-Jabrane, Leiter des

Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg. . Zusatzinfo: Die

sichergestellte Menge Heroin reicht in der verkaufsüblichen Streckung

(etwa 10-19% Reinheitsgehalt) für über 2 Millionen Konsumeinheiten.

Der Straßenverkaufspreis liegt bei ca. 40 bis 50 Millionen Euro.

