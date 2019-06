POL-ME: 52-jährige Radfahrerin schwer verletzt – Monheim – 1906098

Mettmann (ots) –

Am Dienstagmorgen des 18.06.2019, gegen 08:50 Uhr, kam es an der

Opladener Straße in Monheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer

verletzten Radfahrerin. Nach Angaben von Zeugen beabsichtigte ein

59-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw von dem Tankstellengelände

der Hausnummer 195, auf die Opladener Straße zu fahren. Dabei übersah

er die 52-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg in

Richtung Langenfeld befuhr und erfasste sie frontal mit seinem

Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und

erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in

ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Sowohl an dem

Pkw als auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.