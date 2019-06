LPI-SLF: Reumütiger Dieb schafft Beute zurück

Saalfeld (ots) – Reumütig zeigte sich ein Einbrecher heute Morgen

in Saalfeld. Gegen 01.00 Uhr kletterte er über einen Zaun in ein

Privatgrundstück in der Saalstraße und stahl aus einem dort

abgestellten Boot diverses Angelzubehör. Als er mit der Beute

flüchten wollte, sprach ihn ein aufmerksamer Anwohner an und wies ihn

freundlich darauf hin, dass sein Diebstahl gerade durch eine

Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Daraufhin kletterte der

Unbekannte schnell zurück zum Boot, legte die Angelsachen wieder an

Ort und Stelle und rannte davon. Die Polizei sucht nun Zeugenhinweise

zur Identität des Mannes. Nach den Zeugenaussagen und den

Videoaufnahmen handelte es sich um einen kräftig gebauten jungen Mann

mit nach hinten gekämmten und gegelten schwarzen Haaren.

Informationen zur Aufklärung des Falles nehmen die Saalfelder

Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

