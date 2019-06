POL-BOR: Bocholt – Rucksack und Tablet entwendet

Bocholt (ots) – Einen Tabletcomputer sowie einen Rucksack mit

Geldbörse, Mobiltelefon und Brillen hat ein Unbekannter am Dienstag

aus einem Wohnhaus in Bocholt gestohlen. Der Täter war zwischen 07.15

Uhr und 07.30 Uhr durch eine unverschlossene Terrassentür in die

Räumlichkeiten an der Alemannenstraße gelangt. Die Polizei bittet um

Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871)

2990.

