POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 18.06.2019

Goslar (ots) –

Ausgesetzte Bienenvölker Am gestrigen Montag, 17.06.2016, wurden

der Polizeistation Langelsheim, ausgesetzte Bienenvölker im

Waldgebiet Hüttschenthal, gemeldet. Der Kreisvorsitzende des

Kreisimkervereins Goslar und zeitgleich Betreuer der Belegstelle im

Hüttschenthal, meldete 17 vermutlich widerrechtlich abgestellte sog.

Apideas in dem Waldstück, unweit der hochwertigen Belegstelle. In den

Apideas befinden sich eine Vielzahl von Drohnen die die reinen

Bienenstöcke der Belegstelle verunreinigen könnten. Die

widerrechtlich abgestellten Apideas wurden aus dem Schutzkreis

entfernt. Hinweise zu den abgestellten Apideas nimmt die Polizei

Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Motorradunfall zwischen Lautenthal und Hahnenklee Am Abend des

17.06.2019 stürzte ein Motorradfahrer in einer Linkskurve auf dem Weg

zwischen Lautenthal nach Hahnenklee aus bislang unbekannter Ursache.

Der Fahrer stürzte und rutschte unter die Leitplanke, dabei wurde das

Vorderrad des Motorrades abgerissen. Der Motorradfahrer verletzte

sich dabei schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in die

Unfallklinik nach Göttingen verbracht. Beide Fahrbahnen waren während

der Bergung des Verletzten kurzzeitig gesperrt.

i.A. Lüer, Polizeioberkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Goslar | Publiziert durch presseportal.de.