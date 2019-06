POL-BO: Bochum/Herne / Erst Einbrecherbande zerschlagen – Jetzt Tresore im See entdeckt!

Bochum (ots) –

Wie bereits berichtet, ist der Bochumer Polizei in den

Morgenstunden des 27. Mai ein erfolgreicher Schlag gegen eine

mehrköpfige Einbrecherbande gelungen.

Seit Anfang Februar 2019 führt die Ermittlungsgruppe

„Wohnungseinbruchdiebstahl“ (EG „WED“) des Bochumer Polizeipräsidiums

für die Bochumer Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen

Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Tatverdächtigen stammen aus Herne,

Bochum und Dortmund.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass ein einschlägig

polizeibekannter Herner (48) der „Kopf“ dieser Bande ist. Bei den

hauptsächlich in Bochum lebenden Mittätern handelt es sich um ein

Netzwerk von lebensjüngeren Kriminellen, die in wechselnder Besetzung

Wohnungs- und Geschäftseinbrüche begehen. Auch ein Hehler gehört zu

dieser kriminellen Gruppierung.

So waren mindestens sechs Personen dieser Bande in der Nacht auf

den 11. April an einem Einbruch in Bochum-Weitmar beteiligt, wo sie

einen 500 kg schweren Tresor aus einer Wohnung schleppten (wir

berichteten). Dessen Inhalt: ein hoher Geldbetrag sowie mehrere

hochwertige Armbanduhren.

Am 28. April brachen Bandenmitglieder in ein Schulungszentrum in

Dortmund ein und nahmen Bargeld mit, am 8. Mai entwendeten sie in

Witten-Annen mehrere hochwertige Räderkomplettsätze aus einer

Lagerhalle.

Die Durchsuchungen in Bochum, Herne, und Dortmund starteten am 27.

Mai, gegen 6 Uhr – wenig später klickten in mehreren Wohnungen die

Handschellen.

Kriminalbeamte sowie Kräfte der Bochumer Bereitschaftspolizei

nahmen neun tatverdächtige Männer, die zwischen 20 und 58 Jahre alt

sind, fest.

Auf Antrag der Bochumer Staatsanwaltschaft wurden der 48 Jahre

alte Kopf der Bande sowie zwei Bochumer (20/58) noch am 28. Mai bei

Gericht vorgeführt und die Untersuchungshaft angeordnet.

Darüber hinaus stellten die Beamten bei den Wohnungsdurchsuchungen

eine Vielzahl von Gegenständen sicher, die anschließend

kriminaltechnisch untersucht worden sind.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der EG „WED“ ergaben sich

Hinweise darauf, dass diese Bande zuvor aufgebrochene Tresore auch im

Ümminger See in Bochum „entsorgt“ hat.

Am heutigen 18. Juni unterstützte die Tauchergruppe der Bochumer

Bereitschaftspolizei die Ermittlungsgruppe, stieg in das seichte

Gewässer im Bochumer Osten – und wurde fündig!

So entdeckten die Taucher dort zwei aufgebrochene Tresore sowie

mehrere Geldkassetten, die man der Bande zuordnen kann (siehe Foto).

Die kriminalpolizeiliche Puzzlearbeit der Bochumer

Ermittlungsgruppe „WED“ dauert an. Auch weitere Tauchereinsätze sind

geplant.

