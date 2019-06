BPOLI-KA: Frau setzt sich in Gleis – Lokführer verhindert Schlimmeres

Pforzheim (ots) – Am heutigen Morgen gegen 8:38 Uhr begab sich

eine 37-jährige Deutsche in Eutigen in den Gleisbereich der

Bahnstrecke zwischen Pforzheim und Mühlacker. Der Triebfahrzeugführer

eines herannahenden Interregio Express konnte die im Gleis sitzende

Dame rechtzeitig erkennen, einen Achtungspfiff abgeben und eine

Schnellbremsung einleiten. Der Zug mit ca. 150 Reisenden an Bord kam

rechtzeitig zum Stehen. Die Dame wurde nicht verletzt und flüchtete

nach dem Ereignis. Da ein weiterer Vorfall nicht ausgeschlossen

werden konnte, wurde die Bahnstrecke zwischen Pforzheim und Mühlacker

beidseitig für den Zugverkehr gesperrt. Hierdurch musste ein Zug

umgeleitet werden, ein Zug fiel komplett aus, vier weitere erhielten

Verspätungen. Bei der anschließend eingeleiteten Fahndung, konnten

Beamte des Polizeireviers Pforzheim Nord die Dame in Eutingen

aufgreifen und zur Wache verbringen. Die Streckensperrung konnte

durch diesen schnellen Fahndungserfolg schon um 9:20 Uhr wieder

aufgehoben werden. Auf der Wache wurde die Dame durch einen

Polizeiarzt untersucht, welcher entschied Sie in eine psychiatrische

Klinik in Hirsau einzuliefern. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen

wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

