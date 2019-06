POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Spiegel abgefahren – Geschädigter und Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) – Ein Autofahrer hat am Montag, 17.06.2019, in

Grenzach-Wyhlen an einem noch unbekannten Fahrzeug den Spiegel

abgefahren. Der Verursacher meldete dies nachträglich der Polizei.

Zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr soll es zum Verkehrsunfall in

Grenzach entlang der Basler Straße und Markgrafen Straße gekommen

sein, als der 80 Jahre alte Mann mit seinem Citroen auf dem Weg zum

Einkaufen war. Er konnte zum geschädigten Wagen keine näheren Angaben

machen. Auch die Polizei konnte entlang der Strecke kein beschädigtes

Auto finden. Der Senior fuhr nicht selbst nach Hause, da er dazu

nicht mehr in der Lage war. Er wurde von einer bislang unbekannten

Frau Heim gebracht. Das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07623

7404-0) bittet diese Frau sowie Personen, die den Unfall beobachtet

haben und ebenso den Besitzer des beschädigten Autos, sich dort zu

melden. Der Mann übergab seinen Führerschein freiwillig der Polizei.

