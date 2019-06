POL-MA: Sinsheim: Wildunfall

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Von einem Skoda erfasst wurde

am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr ein Reh. Die Frau war auf der

Daisbacher Straße kurz vor dem Ortseingang Hoffenheim gefahren, als

das Tier die Fahrbahn querte. An dem Auto entstand Schaden von 1.500

Euro. Das Reh rannte in den Wald zurück; der zuständige Jagdpächter

wurde informiert

