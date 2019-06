POL-DH: — Weyhe – Großer Verkehrssicherheitstag der Polizei

Diepholz (ots) –

Am Samstag, 22.06.2019, veranstaltet die Polizei Weyhe am Rathaus

in Weyhe einen großen Verkehrssicherheitstag. In der Zeit von 11.00

Uhr bis 17.00 Uhr ist für Groß und Klein, Jung und Alt, sprich für

jeden etwas geboten.

Es gibt ganz viele Aktionen rund um das Fahrrad und um das Thema

Ablenkung. Neben Informationen zum Kauf oder der Technik können die

Besucher auch E-Bikes bei ersten Fahrübungen ausprobieren. Auch einen

Fahrradsimulator gilt es auszuprobieren. Wer einen Eigentumsnachweis

mitbringt, kann sein Fahrrad auch registrieren lassen.

Mit praktischen Beispielen können die Besucher den „Toten Winkel“

bestaunen. Dann gibt es noch einen Überschlagsimulator „Chrissy“,

einen Fahrsimulator, einen Ablenkungsparcours und Rauschbrillen zum

Ausprobieren. Die Feuerwehr, das DRK und weitere Organisationen

unterstützen mit eigenen Aktionen den Tag. Für die Kinder steht an

dem Tag eine Hüpfburg zur Verfügung und auch Kinderschminken ist im

Angebot. Wer dann Hunger oder Durst bekommt, wird an mehreren Ständen

bestimmt fündig werden.

Als besonderes Highlight wird die Polizeipuppenbühne im Rathaus

zwei Vorstellungen für die kleinen Besucher spielen, aber natürlich

auch für die großen Besucher.

Wer nun Lust bekommen hat, packt Eltern, Oma und Opa, seine Kinder

oder Freunde ein und kommt am Samstag zum Rathaus Weyhe.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Diepholz | Publiziert durch presseportal.de.