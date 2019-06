HZA-N: Arzneimittel bis Zigaretten – Schmuggelware im Paket

Nürnberg (ots) –

Massenweise einfuhrverbotene Waren fand die Kontrolleinheit

Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg seit Ende Mai bei ihren

Kontrollen von Postpaketen aus dem EU-Ausland.

„Ein Schlagring und eine Schreckschusspistole mit 50 Schuss

Munition waren nur die „Spitze des Eisbergs““, so Martina Stumpf,

Pressesprecherin des Hauptzollamts Nürnberg. In den Sendungen

befanden sich auch weit über 200 Kilogramm Wasserpfeifentabak und

über 200.000 Stück Zigaretten unterschiedlichster Herkunft ohne

deutsches Steuerzeichen, die im Postverkehr nicht eingeführt werden

dürfen und vom Zoll sofort sichergestellt wurden.

In mehreren Fällen enthielten die Pakete Plagiate – darunter vor

allem Mäntel und Turnschuhe. Die Empfänger werden nicht nur auf die

Ware und wahrscheinlich die Rückerstattung des Kaufpreises verzichten

müssen, sie erwartet ggf. auch noch eine Strafe des

Markenrechtsinhabers.

„Besonders bedenklich sind jedoch die großen Mengen an

Dopingmitteln, die wir aus dem Verkehr ziehen konnten“, so Stumpf.

10.000 Einheiten in Form von Tabletten und Ampullen stellten die

Zöllner sicher. Mittel, die zum Muskelaufbau und zur Fettverbrennung

dienen und teilweise in der Tiermedizin Anwendung finden. Bei den

Substanzen handelte es sich u.a. um Clenbuterol und somit um

besonders gefährliche und häufig im Doping verwendete Stoffe, die in

der Anlage zum Anti-Doping-Gesetz aufgelistet sind, und deren Besitz

oder Verbringen nach Deutschland zu Dopingzwecken im Sport komplett

verboten ist.

Nur ein Teil der Sendungen waren für Empfänger in Deutschland

bestimmt, ein Großteil sollte ins EU – Ausland weiterbefördert

werden. Auch Sendungen, die sich in Deutschland nur im Transit

befinden, darf der deutsche Zoll jedoch kontrollieren und ggf.

sicherstellen.

In über 50 Fällen wurde gegen die Empfänger ein Strafverfahren

wegen des Verdachts auf Verstoß gegen unterschiedliche Gesetze wie

das Waffengesetz, das Tabaksteuergesetz oder das Anti – Doping –

Gesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Nürnberg

Pressesprecherin

Martina Stumpf

Telefon: 0911-9463-1118

E-Mail: presse.hza-nuernberg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Hauptzollamt Nürnberg | Publiziert durch presseportal.de.