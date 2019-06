POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachtes des Betruges

Gelsenkirchen (ots) –

Bereits am Freitag, 08.02.2019, gegen 12.30 Uhr, wurde einer

69-jährigen Gelsenkirchenerin im Linienbus 340 in Richtung Herne das

Portemonnaie entwendet. Kurze Zeit später wurde durch zwei unbekannte

Frauen mehrfach Bargeld an Geldautomaten abgehoben. Die

Tatverdächtige mit der schwarzen Jacke soll zwischen 16 und 20 Jahre

alt sein und circa 163 cm groß. Die zweite Tatverdächtige soll

zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und korpulent. Die

Videoüberwachungskameras der Geldinstitute filmten diese Vorgänge.

Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung

freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den hier

abgebildeten Personen und/oder ihrem Aufenthaltsort machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112

(KK21) oder- 8240 (Kriminalwache).

