POL-ME: Bahnhof Erkrath: 18-Jährige überfallen und ausgeraubt – Erkrath – 1906093

Am Montagabend (17. Juni 2019) haben zwei Männer eine 18 Jahre

junge Frau am Bahnhof in Erkrath überfallen und ausgeraubt. Dabei

wurde sie leicht verletzt. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen

um Zeugenhinweise.

Um kurz nach 21 Uhr war die junge Frau mit einem Taxi zum

Erkrather Bahnhof gefahren, um von dort mit einer S-Bahn ihre Reise

fortzusetzen. Als sie auf dem Weg zum Bahnsteig durch die

Unterführung ging, kam ihr ein Mann entgegen, der sie unvermittelt

angriff. Ein zweiter Mann kam von hinten dazu, drückte die Frau zu

Boden und riss an ihrer Handtasche.

Die 18-Jährige wehrte sich heftig gegen die beiden Männer und ließ

ihre Tasche nicht los. Daraufhin zogen die beiden Täter die Frau bis

zum Ausgang der Unterführung, wo sie ihr schließlich die Handtasche

mit dem darin befindlichen Bargeld, Smartphone und Schmuck entrissen

und zu Fuß in Richtung Parkplatz davonrannten. Zwei Zeuginnen kamen

kurz darauf ebenfalls durch die Unterführung. Sie halfen der Frau auf

und alarmierten die Polizei, welche sofort nach den Tätern fahndete.

Im Umfeld konnten sie jedoch keine verdächtigen Personen mehr

antreffen.

Zu den beiden Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

– etwa 20 Jahre alt

– dunkler Vollbart

– kurze Haare

– trug eine Jeans, ein dunkles Oberteil sowie eine Cappy

– hatte laut der Geschädigten ein „südländisches Aussehen“

Zweiter Täter:

– etwa 20 Jahre alt

– schwarze, kurze lockige Haare

– trug einen weißen Pullover und eine Jeans

– hatte laut der Geschädigten ein „südländisches Aussehen“

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt

die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480 6450 entgegen.

