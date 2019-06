POL-CE: Celle – Polizei angelt Entenküken aus Gulli

Celle (ots) –

Eine aufgeregte Entenmutter erregte am Dienstagmorgen die

Aufmerksamkeit von Anwohnern der Otto-Palm-Straße. Weil ihre gesamte

Nachkommenschaft, bestehend aus sechs winzigen Küken, in einen

Gullischacht gefallen war, schnatterte sie hochgradig nervös immer

wieder im Kreis um den Schacht herum. Herbeigerufene Polizeibeamte

bastelten mit einer von Anwohnern bereitgestellten Juteschnur eine

Angel und fischten damit in einer spontanen Rettungsaktion die

Entenkinder aus dem 170 cm tiefen Loch. Die überglückliche Mutterente

konnte daraufhin ihre komplette Belegschaft unversehrt wieder unter

ihre Fittiche nehmen.

