POL-PDNR: Kirchen – Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots) – Eine 23-Jährige verursachte am Montagmittag in

Kirchen einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. Die 23-Jährige hatte mit ihrem Pkw die

Paul-Wingendorf-Straße in Richtung Katzenbacher Straße befahren. An

der Einmündung fuhr die 23-Jährige in die Katzenbacher Straße ein,

ohne auf die Vorfahrt einer 38-Jährigen Pkw-Fahrerin zu achten. Um

einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die 38-Jährige nach rechts aus

und kollidierte mit einem hohen Bordstein. Es entstand leichter

Sachschaden. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, entfernte sich

dann von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten

Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet.

