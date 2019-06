POL-WAF: Sassenberg. Alkoholisiert gegen abgestellten Anhänger gefahren

Warendorf (ots) – Am Montag, 17.06.2019, um 18.00 Uhr, befuhr ein

54-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die Straße Am See in

Sassenberg. Beim Passieren eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten

Anhängers touchierte er diesen mit seinem Pkw. Bei der anschließenden

Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 54-Jährige

unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief

positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer an

und stellten seinen Führerschein sicher.

