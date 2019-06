POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) – Barßel – Wohnungseinbruch

Am 16. Juni 2019 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 09.00

Uhr bis 18.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Achtern Diek ein und

entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt

die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Strücklingen – Unterstand beschädigt

In der Zeit von Montag, 10. Juni 2019, 00.00 Uhr, bis Freitag, 14.

Juni 2019, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an der

Bahnhofstraße einen Unterstand für Einkaufswagen. Die genaue

Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt

die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Barßel- Einbruch in Seniorenheim

Am Sonntag, den 16. Juni 2019, zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr

drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Zimmer des

Seniorenheimes am Ellerbrooksweg ein und entwendeten dort eine

Geldbörse. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.04499-9430)

entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta | Publiziert durch presseportal.de.