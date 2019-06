POL-PDNW: Nach Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Verursacher flüchtig

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Der Polizei Neustadt wurde am 17.06.19, gegen 15:20 Uhr,

mitgeteilt, dass eine männliche Person an der Einmündung „Im

Altenschemel“ an der K1 liegen würde und diese Person nicht mehr

ansprechbar sei. Durch die Beamten konnte dies vor Ort so bestätigt

vorgefunden werden. Der auf dem Boden liegende 51-jährige Haßlocher

hatte eine offene Fraktur des Unterschenkels und einen gebrochenen

Oberschenkel. Als die Person im Rahmen der Versorgung durch den

Rettungsdienst kurzzeitig ansprechbar war gab er an, dass er über die

Straße laufen wollte und dabei angefahren worden war. Aufgrund der

Situation vor Ort ergibt sich die Annahme, dass 58 Jahre alte Mann am

rechten Fahrbahnrand stand und hierbei durch ein Fahrzeug erfasst

wurde, welches im Anschluss die Unfallstelle verließ, ohne sich um

den verletzten Mann zu kümmern. Aufgrund des Verletzungsbildes

handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug wohl um einen SUV oder

Kleintransporter. Der Haßlocher musste durch einen

Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen geflogen werden.

Die Polizei Neustadt bittet Zeugen, sich schnellstmöglich zu

melden. Wer hat in diesem Zeitraum einen SUV oder Kleintransporter in

diesem Bereich gesehen? Hat jemand in diesem Bereich ein Fahrzeug mit

einer Beschädigung der Fahrzeugfront gesehen?

Rückfragen bitte an:

PK Mehrhof

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-207

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.