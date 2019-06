LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Mühlhausen (ots) –

Seit Montag, den 17.06.2019, gegen 16.00 Uhr wird der 86-jährige

Siegfried Holzhausen vermisst. Letztmalig wurde er an seiner

Wohnanschrift in Felchta gesehen, als er diese mit seinem grauen Pkw

Suzuki SX4 mit dem amtlichen Kennzeichen UH-R 593 in unbekannte

Richtung verließ.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

– ca. 1,75 m groß

– schlank

– graue Haare

– helle Jacke

– kariertes Hemd

– helle Hose

– leidet an Demenz

– eingeschränkter Orientierungssinn

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt nehmen die Polizeiinspektion

Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/ 4510 sowie jede andere

Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

