POL-HAM: Kind bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots) – Ein 12-jähriger Junge aus Hamm wurde am

Montag, 17. Juni, bei einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße,

unweit der Wörthstraße, leicht verletzt. Gegen 17.10 Uhr wechselte

der Junge mit seinem Fahrrad unvermittelt den Bürgersteig und wurde

hierbei von dem VW eines 83-Jährigen erfasst, der die Lange Straße in

westliche Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der

12-Jährige leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer

Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro

geschätzt. (mw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.