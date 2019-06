POL-HSK: 60-jährige Arnsbergerin gesucht

Arnsberg (ots) –

Am heutigen Tag wurde der Polizei die 60-jährige Edeltraud

Radomski aus Arnsberg als vermisst gemeldet. Die Frau wurde zuletzt

am Samstagnachmittag (15.Juni) im Bereich Lindenhof gesehen. Am

Sonntag telefonierte die Frau noch mit Bekannten. Hier äußerte sie

suizidale Absichten. Die Polizei sucht den Bereich in Hüsten mit dem

Polizeihubschrauber ab.

Personenbeschreibung: 1,62 Meter groß, schlanke Statur,

mittelblonde, hochgegelte Haare. Vermutlich bekleidet mit einem

schwarzen Top unter einem Sweatshirt, beige Sandalen und

anthrazitfarbene Handtasche

Hinweise zu der Frau bitte an die Polizeiwache Arnsberg unter der

0 29 32 / 90 200 oder den Polizeiruf 110.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis | Publiziert durch presseportal.de.