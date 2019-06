FW Hünxe: LKW VU auf Bundesstraße

Hünxe (ots) –

Heute Vormittag, am 17. Juni um 10:55 Uhr, wurden die Einheiten

Hünxe und Drevenack zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit

„eingeklemmter Person“ auf der B58 in Drevenack alarmiert. Vor Ort

war ein LKW auf einen weiteren LKW aufgefahren. Weitere Fahrzeuge

waren nicht beteiligt. Zum Glück war der betroffene LKW Fahrer nicht

eingeklemmt. Die Türen der Fahrerkabine ließen sich nach dem Aufprall

lediglich nicht mehr öffnen, so dass die Feuerwehr zur Rettung der

Person nur ein Steckleiterteil vornehmen musste. Für die Dauer der

Maßnahmen wurde die Fahrspur in Richtung Wesel durch Feuerwehr und

Polizei gesperrt. Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes konnten die

Einheiten Hünxe und Drevenack den Unfallort um 11:25 Uhr verlassen.

