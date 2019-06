POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) –

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Ein am Freitagnachmittag im Zeitraum von 14.15 bis 14.30 Uhr auf

dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße „In der Au“

geparkter, schwarzer Opel Crossland mit Sigmaringer Kennzeichen wurde

durch einen unbekannten Pkw-Lenker an der hinteren linken Fahrzeugtür

angefahren und beschädigt. Der an dem Opel entstandene Sachschaden

beträgt etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort,

ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571

104-0.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines schwarzen Jaguar mit Stuttgarter Kennzeichen

parkte seinen Pkw am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf dem

Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes in der Straße „In den

Käppeleswiesen“ vorwärts in eine Parklücke ein. Als er gegen 14.30

Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Unfallbeschädigung an

der Heckstoßstange seines Fahrzeugs fest. Der Lenker eines

unbekannten Fahrzeugs war während der Abwesenheit des Geschädigten

gegen das Heck des Jaguar gestoßen und hatte seine Fahrt fortgesetzt,

ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schaden zu kümmern. Der

an dem Jaguar entstandene Schaden beträgt etwa 700 Euro.

Sigmaringen

Entfernte Gullideckel

Erneut wurde am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in der

Georg-Zimmerer-Straße festgestellt, dass Gullideckel auf der Fahrbahn

aus ihrer Einfassung genommen und daneben abgelegt wurden. Das

Polizeirevier Sigmaringen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr ein und bittet Zeugen,

die hierzu Hinweise geben können, sich dort unter der

Fernsprechnummer 07571 104-0 zu melden.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerstachen im Zeitraum von Mittwoch, 05.06.2019,

bis Samstag, 15.06.2019, an einem auf einem Parkplatz in der

Landesbahnstraße abgestellten, schwarzen Volkswagen Passat die beiden

Reifen auf der rechten Fahrzeugseite. Weiterhin wurde an dem Pkw auf

der rechten Fahrzeugseite der Lack zerkratzt. Zeugenhinweise hierzu

erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Meßkirch

Sachbeschädigung an Kfz

Zwei am Donnerstag im Zeitraum von 14.00 bis 14.30 Uhr im

Max-Planck-Weg geparkte Pkw wurden durch unbekannte Täter jeweils im

Heckbereich mit rotem Sprühlack besprüht und hierdurch beschädigt.

Der entstanden Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise hierzu

erbittet der Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838.

Meßkirch

Sachbeschädigung an Kfz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besprühten unbekannte

Täter eine im Steinbruchweg abgestellte Sattelzugmaschine der Marke

Volvo und den dazugehörenden Sattelauflieger der Marke Krone mit

einem roten Farbspray. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.00

Euro. Hinweise hierzu erbittet ebenfalls der Polizeiposten Meßkirch,

Tel. 07575 2838.

Gammertingen

Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrerinnen

Zwei leicht verletzte Fahrradfahrerinnen forderte ein

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, der sich am Samstagnachmittag

gegen 14.45 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Gammertingen und

Hettingen, auf Höhe der Kläranlage, ereignete. Die beiden, 72 und 68

Jahre alten Radfahrerinnen befuhren den Fahrradweg in

entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr berührten sich die

Lenker der beiden Fahrräder, wodurch beide Fahrradfahrerinnen

stürzten. Ursache des Verkehrsunfalls war die Nichteinhaltung des

Rechtsfahrgebotes durch beiden Unfallbeteiligte. Während die

72-Jährige eine leichte Verletzung an einer Hand erlitt, zog sich die

68-Jährige eine Fraktur des Unterarms zu. Die Fahrräder blieben

unbeschädigt.

Hettingen

Sachbeschädigung an Jagdeinrichtungen

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Freitagabend bis

Samstagvormittag im Jagdbezirk Inneringen 2, Gewann Spitelhau,

insgesamt drei Hochsitze, die mutwillig aus ihrer Verankerung

gerissen wurden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Geschädigt

sind die in dem Jagdbezirk tätigen Jagdpächter. Hinweise hierzu

erbittet der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687.

Bad Saulgau

Diebstahl aus Einkaufwagen

Einer 79-jährigen Rentnerin wurde am Freitagvormittag im Zeitraum

von 10.00 bis 10.30 Uhr während eines Einkaufs in einem

Lebensmittelmarkt in der Platzstraße der Geldbeutel mit Inhalt aus

dem Einkaufswagen entwendet. Der Geldbeutel wurde am Nachmittag als

Fundsache beim Polizeirevier Bad Saulgau abgegeben. Das Bargeld wurde

aus dem Geldbeutel entwendet, ob die Kreditkarten missbräuchlich

verwendet wurden, ist noch unbekannt.

Mengen

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Leichte Verletzungen erlitt die 61-jährige Lenkerin eines Toyota

mit Pkw-Anhänger, die am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der

Landesstraße 283 nach links von der Fahrbahn abkam. Die Pkw-Lenkerin

war mit dem mit Landschaftsbausteinen beladenen Anhänger aus

unbekannter Ursache ins Schleudern geraten. Die 61-Jährige wurde an

der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt und ins

Krankenhaus gebracht. An ihrem Gespann entstand ein Sachschaden in

Höhe von etwa 1.000 Euro.

Pfullendorf

Verkehrsunfall unter Alkohol

Der 20-jährige Lenker eines Seat Ibiza befuhr am Sonntagnachmittag

gegen 15.30 Uhr den Bannholzer Weg entlang des Seeparkgeländes, um

nach links in den Litzelbacher Weg einzubiegen. Er hielt sich nicht

an die rechte Fahrbahnseite, weshalb es zu einer frontalen Kollision

mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden, 70-jährigen Lenkers eines

Pedelecs kam. Der Lenker des Pedelecs stürzte zunächst auf den

entgegenkommenden Pkw und anschließend auf die Straße. Er trug einen

Fahrradhelm und erklärte an der Unfallstelle, keine Verletzungen

erlitten zu haben. Bei der Unfallaufnahme wurde beim

Unfallverursacher eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Zudem

war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

