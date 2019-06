POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) – Bretzfeld: Arbeitsunfall – Sattelzugmaschine

umgekippt

Zu einem Arbeitsunfall mit einer verletzten Person kam es am

Montag, um circa 16.40 Uhr in Bretzfeld an einem Steinbruch in der

Weißlensburger Straße. Der 63-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine

mit Kipper wollte Bauschutt abladen. Aus bislang unbekannten Gründen

kippte das Fahrzeug zur Seite. Der 63-Jährige befand sich zu diesem

Zeitpunkt in der Fahrerkabine. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein

Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch

unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Heilbronn | Publiziert durch presseportal.de.