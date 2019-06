POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Recklinghausen (ots) – In der Nacht zu Samstag wollten

Polizeibeamte auf dem Bruchweg einen Roller kontrollieren, der mit

zwei Personen besetzt war. Der Rollerfahrer schaltete das Licht aus

und flüchtete vor dem Streifenwagen. Die Polizisten nahmen die

Verfolgung auf. In einem Wald sprangen die beiden vom Roller ab und

flüchteten zu Fuß. Den Sozius, einen 19-jährigen Recklinghäuser

konnten die Beamten einholen und festnehmen. Im Helmfach des Rollers

fanden die Beamten abgepackte Drogen (Cannabis). Als die Polizisten

an der Halteranschrift des Rollers ermittelten, fanden sie dort noch

weitere Drogen. Der Rollerfahrer, ein 20-jähriger Recklinghäuser,

stellte sich später. Die Ermittlungen gegen das Duo dauern an.

