POL-VER: Feier endet auf der Polizeiwache + Versuchte Einbruch in Halle

Landkreise Verden und Osterholz (ots) – LANDKREIS VERDEN

Feier endet auf der Polizeiwache

Verden. In der Nacht zu Sonntag musste ein 34-jähriger Bewohner

einer Wohnung in der Nienburger Straße über Nacht in das polizeiliche

Gewahrsam, nachdem von einer Feier bei ihm zu Hause im Laufe der

Nacht wiederholt Ruhestörungen ausgingen. Nach mehreren

vorangegangenen Einsätzen nahmen die Beamten die Musikanlage des

Mannes mit, um weitere Ruhestörungen durch zu laute Musik zu

verhindern. Der 34-Jährige und seine Gäste waren jedoch weiterhin

laut, sodass ein erneuter Einsatz der Polizei notwendig war. Die

Personen waren uneinsichtig und scheinbar deutlich alkoholisiert. Der

verantwortliche 34-Jährige wurde zur Verhinderung weiteren Lärms

daher mit zur Wache der Polizei genommen. Seine Ingewahrsamnahme war

nur mit mehreren Beamten möglich, weil der Mann sich durch Schläge

und Tritte wehrte. Verletzt wurde durch sein Verhalten

glücklicherweise niemand. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Ruhestörung

und Widerstandes gegen die Polizeibeamten eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Versuchte Einbruch in Halle

Schwanewede. Am Sonntag zwischen Mitternacht und dem Nachmittag

beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Lagerhalle in

der Straße „An der Kaserne“ und versuchten mutmaßlich in das Gebäude

zu gelangen. Dies ist den Tätern jedoch nicht gelungen. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter

04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen an die

Beamten in Osterholz-Scharmbeck. Der Sachschaden liegt im

dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Verden / Osterholz | Publiziert durch presseportal.de.