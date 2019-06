POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 17.06.2019

Hofheim (ots) – Bauarbeiter von Fahrzeug erfasst und schwer

verletzt, Bad Soden am Taunus, Bundesstraße 8, zwischen Kelkheim

Hornau und Niederhofheim, Montag, 17.06.2019, kurz vor 13:00 Uhr

(jn)Am frühen Montagnachmittag ereignete sich bei Bad Soden auf

der Bundesstraße 8 ein folgenreicher Verkehrsunfall, infolgedessen

ein 46-jähriger Mann aus Löhnberg schwerverletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge war der

46-Jährige mit Straßenarbeiten auf der B8 im Bereich der Baustelle

zwischen Kelkheim und Niederhofheim beschäftigt, als er um kurz vor

13:00 Uhr von einem Kleintransporter erfasst wurde. Der Fahrer des

Transporters, ein 36-jähriger Mann aus Königstein, war auf der B8 von

Kelkheim kommend in Fahrtrichtung Liederbach unterwegs gewesen und

verlor beim Spurwechsel kurz vor der Baustelle die Kontrolle über

seinen Nissan. Dadurch geriet der Königsteiner auf den Standstreifen,

wo er mit dem Bauarbeiter kollidierte.

Der 46-Jährige wurde noch an der Unfallstelle von einer

Ersthelferin reanimiert und anschließend zur weiteren ärztlichen

Behandlung in eine Klinik transportiert. Der 36-jährige

Unfallverursacher erlitt einen Schock und musste gleichfalls

medizinisch betreut werden. Die Bundesstraße wurde während der

Unfallaufnahme, zu welcher auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, in

Fahrtrichtung Liederbach bis etwa 16:30 Uhr voll gesperrt. Neben der

Feuerwehr, einem Notarzt- sowie einem Rettungswagen war auch ein

Hubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Zudem wurde der

Kleintransporter auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft

sichergestellt.

Original-Content von: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen

