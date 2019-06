POL-F: 190617 – 656 Frankfurter-Norden: 3500 Besucher bei der Veranstaltung: „Gemeinsam sicher – Ihre Polizei im Frankfurter Norden stellt sich vor!“

Frankfurt (ots) –

(Ki) Unter dem Motto „Gemeinsam sicher – Ihre Polizei im

Frankfurter Norden stellt sich vor!“ stellten sich am Sonntag, den

16. Juni 2019, in zentraler Lage, auf dem „Alten Flugplatz Bonames“,

die Polizeidirektion und die sechs Polizeireviere des Frankfurter

Nordens der Öffentlichkeit vor. Anhand eines abwechslungsreichen

Veranstaltungsprogramms hatten interessierte Besucherinnen und

Besucher die Gelegenheit, Einblicke in den polizeilichen

Arbeitsalltag zu erlangen, sich über die Vielfältigkeit des

Polizeiberufs zu informieren und kompetent beraten zu lassen. Nach

einem kurzen Grußwort durch Polizeidirektorin Claudia Rogalski wurde

die Veranstaltung offiziell durch den Polizeivizepräsidenten, Herrn

Dr. Seubert, feierlich eröffnet. Herr Dr. Seubert nutze den

feierlichen Rahmen der Veranstaltung und dankte Herrn Dietmar Pontow

für seine jahrelange, wertschätzende und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit der Polizei Frankfurt. Herr Pontow ist seit

Jahrzehnten ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen in Heddernheim tätig

und war u.a. 34 Jahre Vorsitzender der Klaa Pariser Zuggemeinschaft.

Weiterhin sprach Herr Dr. Seubert zwei Jugendlichen seine Anerkennung

für ihr ehrliches und uneigennütziges Handeln aus. Die Jugendlichen

hatten in Rödelheim eine Handtasche mit ca. 17.000 Euro Bargeld

gefunden und dieses umgehend bei dem 11. Polizeirevier abgegeben. Die

Handtasche war am Vorabend einer älteren Dame geraubt worden. Der

Täter hatte lediglich die Geldbörse entnommen, jedoch das Bargeld

„übersehen“. Dank der ehrlichen Finder konnte dem Opfer einer

Straftat zeitnah sein Eigentum zurückgeben werden. Zudem begrüßte die

Identifikationsfigur der hessischen Polizei – Kinderkommissar Leon –

die jüngeren Besucher und war gleichzeitig ein beliebtes Fotomotiv.

Die Bürger konnten sich an verschiedenen Aktions- und

Informationsständen und anhand von Fachvorträgen zu den Themen

„Achtung! Anruf falscher Polizeibeamter“ sowie „Gefahren im Internet“

über aktuelle Kriminalitätsphänomene informieren. Ebenso fand die

Fahrradcodierung großen Andrang. Sie führte im Rahmen der

Veranstaltung ihre 1.000. Codierung im Jahr 2019 durch. Am Sonntag

konnte das sehr gute Ergebnis von 165 Codierungen erzielt werden.

Auch ein Fahrrad-Parcours erfreute nicht nur die kleinen, sondern

auch die „großen“ Kinder und wurde nach bestandener Rundfahrt mit

einem kleinen Präsent belohnt. Der Polizeimaler POK a.D. Klaus Höbel

konnte „reaktiviert“ werden und gestaltete mit vielen „kleinen

Künstlern“ vier Gemälde. Highlight und Publikumsmagnet des Tages

waren die tollen Vorführungen unserer Diensthund-Führerinnen und

-Führer bzw. deren Diensthunde. Die Darbietungen sorgten für Staunen

und ernteten viel Applaus. Die ausschließlich positiven Rückmeldungen

durch die zahlreichen Besucher unterstrichen den großen Erfolg der

Veranstaltung.

