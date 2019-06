POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.06.2019

PI Leer/Emden (ots) –

++ Brand eines Einfamilienhauses (siehe Bildmaterial) ++

Installation einer illegalen Sendeanlage (siehe Bildmaterial) ++

Diebstahl aus Freibad ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Körperverletzung ++

Ostrhauderfehn – Brand eines Einfamilienhauses (siehe

Bildmaterial)

Ostrhauderfehn – Am gestrigen Abend gegen 21:15 Uhr wurden Kräfte

der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand eines derzeit

unbewohnten und leerstehenden Einfamilienhauses in die 1.Südwieke

gerufen. Ein Passant war auf eine Rauchentwicklung im Bereich des

Dachstuhls aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Als die

Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in

Vollbrand. Durch den Brandschaden und die intensiven Löscharbeiten

ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde durch das Feuer

niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur

Brandursache wurden aufgenommen. Der Schaden wird auf eine geringere

sechsstellige Summe geschätzt.

Bunde – Installation einer illegalen Sendeanlage (siehe

Bildmaterial)

Bunde – Am letzten Freitag gegen 08:00 Uhr wurde eine Sendeanlage

für den Betrieb eines sogenannten Piratensenders auf einem

eingezäunten Gelände in der Ost-West-Straße nahe der Autobahn 31

aufgefunden und sichergestellt. Bei einem Piratensender handelt es

sich um einen Rundfunksender, der sein Programm ohne Lizenz

ausstrahlt. Die Sendeanlage wurde durch einen bislang unbekannten

Täter an einen dortigen Funkmast montiert. Hierzu wurde ein Kabel von

der Spitze des Funkmastes in Richtung Erdreich ausgelegt und mit der

Sendeanlage verbunden. Weiterhin konnte eine installierte Antenne auf

dem Funkmast und weiteres Zubehör für die Inbetriebnahme des

Piratensenders aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde ein

Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Telekommunikationsgesetz

eingeleitet. Die Tat hatte sich in der Zeit zwischen letzten Mittwoch

18:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr ereignet. Zeugen oder Hinweisgeber

werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden – Gefährdung des Straßenverkehrs

Emden – Am heutigen Morgen gegen 07:10 Uhr wurde der Polizei ein

Unfall mit einer Sattelzugmaschine an der ‚Großen Seeschleuse‘ in der

Willi-Zander-Straße gemeldet. Ein Passant hatte den Unfall

wahrgenommen und der Polizei mitgeteilt, dass sich der Fahrer der

Sattelzugmaschine von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. In der

Straße ‚Zum Lotsenhaus‘ konnte die Sattelzugmaschine schließlich

angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 68-jährige

aus Litauen mit seiner Sattelzugmaschine die Willi-Zander-Straße in

Richtung ‚Zum Nordkai‘. In diesem Bereich ist die Fahrbahn für

Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 7,5 Tonnen

gesperrt. In den dortigen Kurvenverläufen kollidierte der 68-jährige

mehrfach mit den aufgestellten Leitplanken und verließ daraufhin die

Unfallörtlichkeit. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten

Atemalkohol bei dem Litauer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 0,74 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine

Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn

wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs,

Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne erforderliche

Fahrerlaubnis eingeleitet, da der Führerschein des 68-jährigen seine

Gültigkeit verloren hatte.

Emden – Diebstahl aus Freibad

Emden – Am letzten Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in ein

derzeit stillgelegtes Freibad in dem Lindenweg im Ortsteil Borssum

mitgeteilt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich ein oder

mehrere Täter über ein Zaunelement Zugang auf das Gelände des

Freibades verschafft. Mehrere, auf dem Gelände installierten Kameras,

wurden demontiert und zerstört vorgefunden. Die darin befindlichen

Speicherkarten wurden entwendet. Durch das Einschlagen einer Glastür

verschafften sich die Täter Zugang in das Gebäude. Der Innenbereich

wurde durchsucht und einige Gegenstände wurden an einen anderen Ort

platziert. Die Tat hatte sich in der Zeit zwischen Sonntag, den

02.06.2019 und letzten Sonntag ereignet. Zeugen oder Hinweisgeber

werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer – Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer – Am gestrigen Mittag gegen 12:15 Uhr kontrollierte die

Polizei einen Opel Astra in der Eichendorffstraße. Bei einer

Fahrtauglichkeitsüberprüfung des 18-jährigen Fahrers aus Leer

stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung fest.

Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Bei einer

anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten weiterhin zwei kleine

Klemmbeutel mit Restanhaftungen von Cannabis feststellen. Nach einer

durchgeführten Blutentnahme wurde der 18-jährige aus den

polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt.

Borkum – Körperverletzung

Borkum – Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 28-jährigen

Borkumers kam es am gestrigen Morgen gegen 04:30 Uhr in einem Lokal

an der Bürgermeister Kievit Promenade. Aus bislang ungeklärter

Ursache kam es im Bereich des Ausganges zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen dem 28-jährigen und einem weiteren Mann.

Der Mann verletzte den Borkumer mit einem Faustschlag im Gesicht. Im

Anschluss entfernte sich der Täter vor Eintreffen der Polizei von dem

Lokal. Der 28-jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in das

Inselkrankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand richtet

sich der Tatverdacht gegen einen 23-jährigen aus Borkum.

