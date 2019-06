POL-LWL: Aufmerksame Zeugen verhindern vermutlich schlimmeres – Alkoholisierter Vater widersetzte sich der Polizei

Neustadt-Glewe (ots) – Ein stark alkoholisierter Vater war am

Sonntagmittag mit seinem Kleinkind am Strand des Neustädter Sees

unterwegs. Da der Mann augenscheinlich bereits körperliche

Ausfallerscheinungen aufwies und Zeugen um die Gesundheit des Kindes

fürchteten, riefen sie die Polizei. Der Mann verhielt sich gegenüber

den Zeugen und Beamten zunächst sehr aggressiv, ließ sich dann jedoch

mit dem Kind nach Hause begleiten. Hier wurde das Kind einer

Betreuungsperson übergeben. Der 49-Jährige wies zu diesem Zeitpunkt

einen Atemalkoholwert von über 2 Promille auf. Der Mann war weiterhin

sehr aufgebracht und kündigte Folgen für die Zeugen an.

Kurze Zeit später tauchte der Mann erneut am Strand auf und

bedrohte einige Personen. Durch einen Polizisten außer Dienst konnte

der Mann schließlich festgehalten und kurze Zeit später an die

eintreffenden Beamten übergeben werden. Dabei wurde der 49-Jährige

leicht verletzt. Der aggressive Mann versuchte weiterhin sich den

polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen. Zur medizinischen Behandlung

wurde er unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Auch hier leistete er weiterhin erheblichen

Widerstand und wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten

ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen

Verletzung der Fürsorgepflicht, Beleidigung, Bedrohung und

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Passanten für das

couragierte Handeln.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Ludwigslust | Publiziert durch presseportal.de.