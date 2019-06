POL-LWL: Exhibitionist bedrängt Frau in Parchim – Polizei bittet um Hinweise

Parchim (ots) – In Parchim hat ein Exhibitionist am

Sonntagvormittag eine Frau auf dem Friedhof am Eichberg bedrängt.

Nach Aussagen des Opfers stand der Mann gegen 10:30 Uhr plötzlich mit

heruntergelassener Hose vor ihr und sprach sie an. Daraufhin verließ

die Rentnerin umgehend die Örtlichkeit und informierte die Polizei.

Nach Aussagen der 80-Jährigen war der Mann etwa 50 Jahre alt,

korpulent und trug dunkelblaue Bekleidung. Die Polizei in Parchim

(03871/ 6000) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise

aus der Bevölkerung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Ludwigslust | Publiziert durch presseportal.de.