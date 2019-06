POL-KS: Folgemeldung 3 zum schweren Lkw-Unfall: Rettungsmaßnahmen dauerten bis zum Nachmittag; linker Fahrsteifen freigegeben

Kassel (ots) – (Beachten Sie bitte auch unsere heute unter

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Die schwierigen Rettungsarbeiten

nach dem schweren Lkw-Auffahrunfall auf der A 7 in Richtung Süden,

der sich heute, um kurz vor 9 Uhr ereignete, dauerten bis in den

Nachmittag. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen der beteiligten

Fahrzeuge gelang es den Rettungskräften der Feuerwehr erst gegen

13:20 Uhr den eingeschlossenen Fahrer zu befreien. Er wurde

anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Zu Art und Schwere

der Verletzungen liegen gegenwärtig noch keine gesicherten

Erkenntnisse vor.

Nach weiteren erforderlichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war

es den eingesetzten Beamten schließlich gegen 14:50 Uhr möglich, den

linken Fahrstreifen wieder für den Verkehr zu öffnen. Die

Verkehrsteilnehmer, die zwischen der Unfallstelle und der

Anschlussstelle Lutterberg festsaßen, können nun nach und nach ihre

Fahrt fortsetzen und werden auf dem linken Fahrstreifen an der

Unfallstelle vorbeigeführt. Zwischenzeitlich war eine Versorgung der

dort festsitzenden Menschen mit Getränken über die Feuerwehr in die

Wege geleitet worden. An der Anschlussstelle Lutterberg wird der

nachfolgende Verkehr derzeit vorerst weiterhin umgeleitet, bis der

dazwischenliegende Bereich zwischen Lutterberg und der Unfallstelle

leergelaufen ist.

Zwei Fahrstreifen im Bereich Unfallstelle weiterhin gesperrt

Die Sperrungen des mittleren und rechten Fahrstreifens im Bereich

der Unfallstelle werden noch für unbestimmte Zeit andauern. Ein

Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt

und nimmt der derzeit seine Arbeit am Unfallort vor. Anschließend

müssen die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn

gereinigt werden. Aufgrund dessen ist auch weiterhin noch mit

andauernden Behinderungen auf der A 7 in Richtung Süden zu rechnen.

Aktuelle Informationen über die jeweils noch bestehenden

Sperrungen erhalten Verkehrsteilnehmer über den Verkehrsfunk.

Angaben zu den bei dem Unfall verletzten Personen können aufgrund

noch ausstehender Verständigungen der Angehörigen zum gegenwärtigen

Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Wir bitte um Verständnis.

