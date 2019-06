POL-OH: Frau mit Messer tödlich verletzt – Ergänzung zur Pressemeldung vom Freitag (14.6.)

Fulda (ots) – Gemeinsame Ergänzung der Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Künzell / Fulda – Wie in der Pressemeldung vom Freitag (14.6.)

bereits veröffentlicht, hatte ein 55-jähriger Mann am Freitagmittag

(14.6.) seine 52-jährige Ehefrau erstochen.

Ergänzend zum Sachverhalt teilen Staatsanwaltschaft Fulda und

Polizeipräsidium Osthessen heute (17.6.) mit:

Bei den beteiligten Personen handelt es sich um ein deutsches

Ehepaar kosovarischer Herkunft. Sie lebten in einer gemeinsamen

Wohnung in Künzell und haben vier Kinder im erwachsenen Alter. Die

Ursache der Messerattacke dürften persönliche Beziehungsprobleme

zwischen den Eheleuten gewesen sein.

Nach dem Ergebnis des vorläufigen Obduktionsberichts und den

ersten Ermittlungen soll der 55-Jährige insgesamt fünfmal auf seine

auf dem Beifahrersitz des Pkw sitzende Ehefrau eingestochen haben.

Dabei erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Sie verstarb wenig

später während der Notoperation im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht

des Mordes eingeleitet. Der vom Amtsgericht Fulda erlassene

Haftbefehl wurde vollstreckt und der 55-Jährige in Untersuchungshaft

genommen. Weitere Auskünfte stehen unter Vorbehalt der

Staatsanwaltschaft Fulda.

Harry Wilke Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecher Tel.: 0661 /

924-2705

Martin Schäfer Polizeipräsidium Osthessen Leiter Pressestelle

Tel.: 0661 / 105-1010

Ergänzend der Text der Pressemeldung vom Freitag (14.6.):

KÜNZELL / FULDA – Die Staatsanwaltschaft Fulda und das

Polizeipräsidium Osthessen ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes am

Freitagmittag (14.06.) in Künzell. Nach den ersten Erkenntnissen hat

ein 55 Jahre alter Mann aus Künzell seine drei Jahre jüngere Ehefrau

auf einem Parkplatz in der Peter-Henlein-Straße mit mehreren

Messerstichen lebensgefählich verletzt. Die von Zeugen alarmierten

Polizeistreifen trafen den Mann im Auto neben seiner schwer

verletzten Frau sitzend an. Sie konnten ihn widerstandslos

festnehmen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen soll er

auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Frau wurde nach der notärztlichen Versorgung am Auffindeort vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie während der

Notoperation verstarb. Weitere Auskünfte erteilt die

Staatsanwaltschaft Fulda am Montag (17.06.). Hinweise bitte an die

Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 – 0, jede andere

Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei,

die rund um die Uhr im Internet unter

www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist. Harry Wilke

Pressesprecher Tel.: 0661 / 924 – 2705

Christian Stahl i.V. Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 – 1011

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Osthessen | Publiziert durch presseportal.de.