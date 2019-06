POL-K: 190617-3-K Vier Porsche ausgebrannt – Zeugensuche

Köln (ots) – Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an vier Porsche

Macan am frühen Montagmorgen (17. Juni) in Köln-Ehrenfeld sucht die

Polizei Köln dringend Zeugen.

Gegen 2.15 Uhr bemerkten mehrere Anwohner die brennenden Wagen auf

dem Parkplatz eines Autohauses in der Fröbelstraße und verständigten

Polizei und Feuerwehr. Die Ermittler stellten am Tatort

Brandbeschleuniger sicher.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder

Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per

E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

