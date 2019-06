POL-NI: Vermisste Seniorin aufgrund Presseaufruf wohlbehalten aufgefunden

Helpsen (ots) – (PP) Die seit gestern aus dem Kreisaltenheim in

Helpsen abgängige Bewohnerin konnte nach der Presseveröffentlichung

durch einen aufmerksamen Zeugen gegen 10:00 Uhr in einem Cafe in Bad

Eilsen angetroffen werden. Diesem fiel die ältere Dame auf, da diese

die Rechnung für ein Brötchen und eine Tasse Kaffee nicht begleichen

konnte. Der aufmerksame Zeuge übernahm kurzerhand die Rechnung für

die Dame und begab sich wieder nach Hause. Dort bemerkte er auf

seinem Handy die veröffentlichte Suchmeldung, kehrte zum Cafe zurück

und informierte die Polizei in Bückeburg. Die Beamten stellten dann

schnell fest, dass es sich bei der Dame um die abgängige 83-jährige

Bewohnerin handelt und brachten sie wohlbehalten in ihre Einrichtung

zurück.

