POL-DO: Einbruch in Gaststätte – Diensthündin „Aika“ stellt Tatverdächtigen

Beamte der Dortmunder Polizei haben in der Nacht zu Montag (17.6.)

zwei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in

Dortmund-Lanstrop in die Gaststätte einer Kleingartenanlage

eingebrochen zu sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge hörte ein 55-jähriger Dortmunder

gegen 2.20 Uhr laute Geräusche aus der Kleingartenanlage an der

Schafstallstraße und alarmierte die Polizei. Die Polizisten bemerkten

die aufgebrochene Gaststättentür und im Inneren eine Person. Dann

stellten sie den tatverdächtigen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Um

zu prüfen, ob sich weitere Personen im Gebäude befinden, nahm auch

Diensthündin „Aika“ an der Suche teil – mit Erfolg. Im Windfang des

Eingangs stellte sie einen 26-jährigen Dortmunder.

Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest und brachten

sie in das Polizeigewahrsam. Im Inneren der Gaststätte hatten sie

zudem Aufbruchswerkzeug gefunden.

Die Ermittlungen dauern an.

