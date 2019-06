POL-MI: Kleintransporter steht in der Nacht plötzlich in Flammen

Espelkamp (ots) –

Zu dem Brand eines Kleintransporters wurden Polizei und Feuerwehr

am Sonntag in den frühen Morgenstunden in den Elbinger Weg gerufen.

Ein Anwohner hatte den Feuerschein bemerkt und um kurz vor vier Uhr

die Rettungsgeräte alarmiert.

Als die eintrafen, stand der Frontbereich des Nissan bereits in

Flammen. Das auf dem firmeneigenen Parkplatz auf der Rückseite der

Breslauer Straße stehende Fahrzeug einer Elektrofirma wurde durch den

Brand sehr stark beschädigt. Der Motorraum sowie das Führerhaus

brannten völlig aus. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache konnte in der Nacht nicht geklärt werden. Zeugen,

denen zur angegebenen Zeit Personen im Elbinger Weg aufgefallen sind,

werden gebeten sich bei der Polizei unter (0571) 88660 zu melden.

