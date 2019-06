POL-VER: Autobahn Hannover-Bremen nach Lkw-Karambolage blockiert – 38-jähriger Fahrer übersieht Stauende – Gefahrgut-Laster beteiligt

Kirchlinteln (ots) –

Nach einem Auffahrunfall mit drei Lkw ist die Autobahn Hannover –

Bremen zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost

seit dem Morgen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden vermutlich

noch bis zum Nachmittag andauern. Der Verkehr wird an der

Anschlussstelle Walsrode abgeleitet und über die ausgewiesene

Umleitungsstrecke in Richtung Norden geführt. Zu der Karambolage war

es gekommen, als gegen 07.40 Uhr ein aus Rumänien stammender

38-jähriger Lkw-Fahrer das Ende eines Baustellen bedingten Staus

übersah und nahezu ungebremst mit seinem 40-Tonner auf zwei stehende

Lkw auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus, in

dem der 38-Jährige saß, komplett abgerissen. Der Fahrer erlitt

schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrer der beiden anderen Lkw, 24

bzw. 66 Jahre alt, kamen mit leichteren Verletzungen davon.

Ausgesprochen umsichtig hat sich insbesondere der 24-Jährige

Lkw-Fahrer eines mit Gefahrgütern beladenen Lkw verhalten, der

zunächst als letztes Fahrzeug am Stauende hinter einem vollbesetzten

Reisebus angehalten hatte. Im Außenspiegel beobachtete er weiter den

nachfolgenden Verkehr. Dabei sah er, dass der ihm folgende Lkw,

gelenkt von einem 66-Jährigen, das Stauende ebenfalls rechtzeitig

erkannt hatte und hinter ihm anhielt. Der 24-Jährige beobachtete

dann, dass ein weiterer Lkw mit unverminderter Geschwindigkeit auf

das Stauende zufuhr. Geistesgegenwärtig entschloss er sich, eine

Lücke zwischen dem vollbesetzten Reisebus vor ihm und den hinter ihm

stehenden Lkw des 66-Jährigen zu schaffen und mit Vollgas auf die

linke Spur zu fahren. Dadurch wollte der 24-Jährige verhindern, dass

auch der Reisebus in das drohende Unfallgeschehen verwickelt wird –

was auch gelang. Der 38-jährige Rumäne am Steuer einer 40-Tonners

fuhr zwar ungebremst auf und schob den am Stauende stehenden Lkw des

66-Jährigen auf den Gefahrguttransporter des 24-Jährigen. Der

Reisebus jedoch blieb unbeschadet. Durch die Karambolage wurden Teile

der überwiegend aus Lacken und Farben bestehenden Ladung des

Gefahrguttransporters beschädigt, so dass geringe Mengen ausliefen

und von Einsatzkräften des Gefahrgutzuges der Freiwilligen Feuerwehr

unter Einsatz von Schutzanzügen gebunden bzw. geborgen werden

mussten. Parallel dazu liefen erste Bergungsmaßnahmen für die

havarierten Lkw an. Die Autobahnpolizei Langwedel geht davon aus,

dass sich die erforderlichen Arbeiten noch bis zum Nachmittag

hinziehen dürften. So lange bleibt die Richtungsfahrbahn Hannover –

Bremen gesperrt. Verkehrsteilnehmern, die in Richtung Bremer Kreuz

bzw. Cuxhaven möchten, wird geraten, bereits frühzeitig auf die

Umleitungsstrecke auszuweichen. Der durch den Unfall entstandene

Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

++ Ein Foto des Unfalles befinden sich in der Digitalen

Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Verden / Osterholz | Publiziert durch presseportal.de.