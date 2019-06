POL-ME: Unbekannte beschädigen Geschwindigkeitsanzeigetafel – Langenfeld – 1906087

Mettmann (ots) –

In der Nacht zu Sonntag, am 16.06.2019, beschädigten Unbekannte

durch massive Gewalteinwirkung eine Geschwindigkeitsanzeigetafel an

der Augustastraße in Langenfeld-Richrath. Die betroffene

elektronische Anzeigentafel befand sich auf einem Anhänger, der in

Höhe der Hausnummer 13, am rechten Fahrbahnrand in Richtung

Rietherbach geparkt war. Der oder die Täter rissen unter anderem ein

Stromkabel aus dem Messgerät heraus, wodurch es zu einem Kabelbrand

kam. Die Feuerwehr Langenfeld erschien an der Tatörtlichkeit und

löschte den Schmorbrand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die

Höhe des Sachschadens an dem Gerät auf mindestens 1000,- Euro. Die

Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu

verdächtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem

Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Langenfeld,

Telefon 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.

